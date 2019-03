Business news: Tunisia, disegno di legge su investimenti in arrivo in parlamento

- Il disegno di legge sulla mobilitazione degli investimenti e il miglioramento del clima imprenditoriale approderà questa settimana all’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale della Tunisia. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo, degli investimenti e della cooperazione internazionale, Ziad Laadhari, in un’intervista ai microfoni dell’emittente radiofonica “Express Fm”. “L’obiettivo – ha spiegato – è far capire agli investitori che lo Stato li sta ascoltando. Il disegno di legge aiuterà anche la Tunisia a posizionarsi più in alto nella classifica Doing business”. Una graduatoria nella quale il paese nordafricano, con l’introduzione di quattro riforme economiche, ha recentemente guadagnato otto posizioni arrivando all’80mo posto. Laadhari ha anche fatto sapere che nel 2018 sono stati creati 10 mila nuovi posti di lavoro attraverso 455 progetti delle imprese straniere. Secondo il ministro, la nuova legge “consentirà agli investitori di facilitare l’attuazione dei progetti, di trovare mezzi di finanziamento e di cooperare con il settore pubblico”. Il disegno di legge è stato approvato di recente dal consiglio dei ministri e dovrebbe essere ratificato entro metà aprile. (Tut)