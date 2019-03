Business news: compagnia Usa Chevron interessata a gara per prospezioni nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statunitense Chevron ha espresso il suo interesse verso la prima gara internazionale per attività esplorative nel Mar Rosso, in Egitto. È quanto emerso dall’incontro che il ministro del Petrolio del Cairo, Tarek el Molla, ha avuto con il presidente di Chevron in Africa e America latina, Clay Neff, a Houston, in Texas, a margine della rassegna CeraWeek. Nell’occasione, secondo quanto riferisce un comunicato del ministero del Petrolio egiziano, Neff ha espresso l’auspicio di lavorare in Egitto e il proprio interesse verso le “promettenti opportunità” offerte dalla prima procedura di aggiudicazione nel Mar Rosso. (Cae)