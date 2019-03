Business news: fonti stampa, ExxonMobil interessata ad attività esplorative in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense ExxonMobil starebbe valutando attività esplorative nell’offshore israeliano. Lo riferisce il quotidiano “Jerusalem Post”, in occasione dei colloqui a Huston tra il ministro dell’Energia israeliano, Yuval Stienitz, e responsabili della major, in vista di un’asta per la concessione di diritti esplorativi prevista il 17 giugno. Secondo le fonti, ExxonMobil avrebbe acquistato un pacchetto di dati del valore di 50 mila dollari per prepararsi all’asta. I blocchi esplorativi in questione conterrebbero circa 75 miliardi di miliardi di metri cubi di gas e 6,6 miliardi di barili di petrolio, secondo la stessa fonte. Il rapporto sottolinea come le grosse major siano state finora riluttanti a investire in Israele a causa di operazioni più redditizie nei paesi del Golfo- Le potenzialità energetiche di Israele sono apparse per la prima volta, prosegue l’editoriale, con la scoperta nel 1999 del giacimento di gas Noa al largo delle coste di Ashkelon. Le scoperte più significative sono avvenute nel 2009, tra cui i giacimenti Tamar e Leviathan che ha trasformato il paese da importatore a produttore e, quindi, esportatore. Lo Stato ebraico sta pianificando di fornire gas naturale a Egitto e Giordania per un valore di circa 26 miliardi di dollari e intende costruire il gasdotto East-Med per esportare in Europa il gas estratto nel bacino del Levante. Inoltre, lo scorso gennaio, Israele ha deciso insieme ad altri sei paesi (Italia, Egitto, Giordania, Cipro, Grecia, Autorità nazionale palestinese) di istituire al Cairo l’East Mediterranean gas forum (Emgf), una piattaforma con sede permanente al Cairo che dovrebbe garantire maggiore cooperazione e sicurezza energetica regionale. In un’intervista al “Jerusalem Post” lo scorso novembre, Steinitz aveva detto che “molto altro gas naturale deve essere scoperto nelle acque economiche di Israele” e aveva auspicato che aziende europee e statunitensi partecipassero nelle attività esplorative. (Res)