Business news: Togo, governo Emirati sosterrà sviluppo Pmi con 15 milioni di dollari

- Il governo degli Emirati Arabi Uniti sosterrà lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) del Togo con un finanziamento di 15 milioni di dollari. Lo hanno concordato le autorità dei due paesi in un accordo firmato dal presidente del Fondo emiratino Khalifa per lo sviluppo imprenditoriale, Hussain Jasim Al Nowais, e dal ministro dell'Economia e delle Finanze togolese Sani Yaya, nel quadro della visita ufficiale ad Abu Dhabi del presidente togolese Faure Gnassingbé. Lo riferisce il sito di informazione "Au Togo". Nel corso dell'incontro con lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, principe ereditario di Abu Dhabi e vice comandante supremo delle Forze armate emiratine, le autorità dei due paesi hanno firmato un accordo che impegna Abu Dhabi a promuovere le attività e lo sviluppo delle piccole e medie imprese togolesi, un aspetto del Programma di sviluppo nazionale (Pnd) lanciato di recente da Gnassingbé e nell'ambito del quale il presidente Gnassingbé sta effettuando la visita in Medio Oriente. "Questo accordo fa parte degli sforzi degli Eau per sostenere i programmi di sviluppo in un certo numero di paesi amici", ha dichiarato Al Nowais subito dopo la firma dell'intesa, precisando che questa "mira anche a rafforzare le relazioni bilaterali tra gli Eau ed il Togo". (Res)