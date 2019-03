Business news: forum Onu ambiente, Banca mondiale e Afdb promettono 47,5 miliardi di dollari entro il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo (Afdb) metteranno a disposizione oltre 47 miliardi di dollari entro il 2025 per aiutare i paesi africani a contrastare gli effetti del cambiamento climatico. È quanto si legge in un due dichiarazioni distinte dei due istituti di credito, secondo cui la Banca mondiale ha stanziato 22,5 miliardi per il quinquennio 2021-2025, mentre l’Afdb ha impegnato 25 miliardi di dollari per il periodo 2020-2025 allo scopo di aumentare gli investimenti in progetti di energia rinnovabile come le centrali solari. Parlando in plenaria al vertice internazionale One Planet Summit, a Nairobi, il presidente dell’Afdb, Akinwumi Adesina, ha anche annunciato che la Banca è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di destinare il 40 per cento dei suoi finanziamenti alla lotta contro il cambiamento climatico entro il 2020. “Il livello di finanziamento richiesto è possibile solo con il coinvolgimento diretto dell'intero settore finanziario”, ha dichiarato Adesina. “Di conseguenza, la Banca ha lanciato l'African Financial Alliance for Climate Change (Afac) per collegare tutte le risorse, i fondi pensione e sovrani, le banche centrali e altre istituzioni finanziarie dell'Africa al fine di mobilitare e incentivare lo spostamento dei loro portafogli verso le basse emissioni di carbonio e un clima di investimenti resilienti”, ha aggiunto. (Res)