Business news: Etiopia e Francia siglano sette accordi di cooperazione durante visita di Macron ad Addis Abeba

- I governi di Etiopia e Francia hanno siglato un totale di sette accordi di cooperazione bilaterale in occasione della recente visita del presidente francese Emmanuel Macron ad Addis Abeba. Gli accordi, come riferito dall’emittente etiope “Fana”, riguardano in particolare: un memorandum d’intesa tra l'Istituto etiope per la scienza e la tecnologia spaziale e il Centro nazionale per gli studi spaziali per la cooperazione nelle attività spaziali; un memorandum d’intesa tra il Gruppo Castel e la Commissione per gli investimenti etiopi (Eic) per la costruzione dell'impianto di lavorazione del mais della compagnia francese Somdiaa; un memorandum tra la compagnia navigazione francese Cma Cgm e l’etiope Maccfa per la creazione di una joint venture; una lettera d’intenti tra Cma Cgm e la Compagnia di servizi di spedizione e logistica etiope (Eslse) per la gestione del porto a secco nella città etiope di Moggio; una lettera d'intenti tra la compagnia francese Meridiam, specializzata in progetti infrastrutturali, la rete Global Infrastructure Hub e il ministero delle Finanze etiope per l'attuazione del programma Africa Fellowship Fellowship (Aifp); un memorandum d’intesa tra il gruppo televisivo Canal + e Teodros per l'attuazione di un accordo di distribuzione per la commercializzazione di un'offerta Pay-Tv; un memorandum tra la compagnia Bolloré Africa Logistics e la società locale Cls Logistics per la creazione di una joint venture. La visita di Macron in Etiopia si è conclusa mercoledì, nell’ambito di un tour in Africa orientale che lo ha visto anche a Gibuti e in Kenya. (Res)