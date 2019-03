Business news: Kenya, Corte suprema annulla legge bancaria a favore di commissioni maggiorate

- La Corte suprema di Nairobi ha annullato una controversa legge bancaria che permetteva agli istituti di credito di applicare ai consumatori, in caso di prestito, commissioni maggiorate fino al 4 per cento rispetto a quelle di riferimento indicate dalla Banca centrale. Lo riferisce la stampa keniota, precisando che la Corte ha definito il testo di legge in questione "vago, impreciso, ambiguo ed indefinito". La Corte ha quindi sospeso l'applicazione della sentenza per un periodo di 12 mesi, al fine di permettere ai parlamentari di rivedere il testo di legge. Il verdetto del tribunale keniota accoglie il ricorso presentato nel 2016 dal consumatore Boniface Oduor, come ricorda il "Business Daily Africa", denunciando abusi da parte delle banche. (Res)