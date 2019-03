Business news: Angola, Banca mondiale stanzierà prestito di 1 miliardo di dollari per progetti di sviluppo

- La Banca mondiale concederà un prestito di un miliardo di dollari all'Angola per finanziare progetti a sostegno del bilancio, della protezione sociale e del settore idrico. Lo ha annunciato il vicepresidente della Banca mondiale, Hafez Ghanem, durante un briefing con il presidente angolano Joao Lourenco. Il prestito si aggiunge ai 500 milioni di dollari già stanziati in precedenza, portando così a 1,5 miliardi di dollari il pacchetto di aiuti previsto per i prossimi tre anni. “L'Angola è un paese molto importante per la Banca mondiale, quindi vogliamo sostenere il processo di riforma in corso”, ha detto Ghanem, citato dall’agenzia di stampa angolana “Angop”. Il ministro delle Finanze angolano Archer Mangueira, presente all'incontro, ha sottolineato l'importanza della partnership con la Banca mondiale, definendola “molto valida”. (Res)