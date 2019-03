Business news: Egitto, nate 23 mila aziende nell'ultimo anno

- Sono circa 23 mila le aziende nate in Egitto negli ultimi 12 mesi, da quando il presidente Abdel Fatah al Sisi ha aperto il Centro servizi per gli investitori a febbraio 2018. Lo ha annunciato il ministro degli Investimenti e della Cooperazione internazionale egiziano, Sahar Nasr, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. Gli investimenti che hanno portato alla nascita delle 23 mila imprese ammontano a circa 3,4 miliardi di dollari, ha spiegato Nasr durante un incontro con i responsabili delle principali aziende del Giappone. La delegazione nipponica era composta da rappresentanti dell’Organizzazione per il commercio estero del Giappone (Jetro) e dell’Agenzia per la cooperazione internazionale (Jica). “Le aziende create nell’ultimo anno hanno creato oltre 90 mila posti di lavoro”, ha sottolineato Nasr. Il Centro ha al suo interno i rappresentanti di 66 istituzioni statali per semplificare i processi di creazione di nuove aziende in base alla nuova legge sugli investimenti basata sullo one-stop-shop. La nuova legge sugli investimenti permette di risparmiare 11 giorni per l’avvio di un’azienda. Nasr ha esortato la delegazione giapponese ad aumentare i propri investimenti, in particolare nei mega progetti del paese, tra cui lo sviluppo della zona economica del Canale di Suez e nella nuova capitale amministrativa, oltre che nei settori dell’energia e delle infrastrutture. La delegazione nipponica ha affermato che le società giapponesi sono desiderose di incrementare i loro investimenti in Egitto. Gli investimenti giapponese dell’ultimo anno sono di circa 360 milioni di dollari, attraverso 106 società. "Gli investimenti giapponesi sono aumentati del 74 per cento nell'ultimo anno rispetto al precedente", ha affermato la delegazione. (Cae)