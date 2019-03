Business news: Egitto, deficit commerciale in aumento del 14,1 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo commerciale dell'Egitto è aumentato anno su anno del 14,1 per cento nello scorso mese di dicembre. Lo ha reso noto l'agenzia di statistica del paese Capmas. Il deficit commerciale è salito a 3,87 miliardi di dollari rispetto ai 3,39 miliardi di dollari del dicembre 2017. Le esportazioni del paese arabo sono leggermente aumentate a quota 2,57 miliardi di dollari, rispetto ai 2,52 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. In netto incremento le importazioni, aumentate del 9 per cento a 6,44 miliardi di dollari rispetto ai 5,91 miliardi di dollari del dicembre 2017. (Cae)