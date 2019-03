Business news: Ecofin aggiunge Emirati e Oman a lista nera paradisi fiscali

- Il Consiglio europeo economia e finanza ha adottato un elenco Ue riveduto dei cosiddetti paradisi fiscali. Oltre alle cinque giurisdizioni che erano già presenti - Samoa americane, Guam, Samoa, Trinidad e Tobago e Isole Vergini americane - la lista riveduta dell'Ue ora include anche altre dieci giurisdizioni: Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Marshall Isole, Oman, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu. Tali giurisdizioni non hanno messo in atto gli impegni che avevano assunto nei confronti dell'Ue entro il termine concordato. "Oggi abbiamo completato la nostra prima revisione completa dell'elenco Ue delle giurisdizioni non cooperative. Da quando è stato adottato per la prima volta alla fine del 2017, l'elenco ha dimostrato la sua validità nel promuovere in modo cooperativo l'agenda dell'Ue di migliorare le pratiche fiscali globali, combattere l'elusione fiscale e migliorare il buon governo e la trasparenza: più di 30 giurisdizioni hanno già portato a termine l'impegno ad approvare le riforme fiscali", ha detto il ministro delle finanze della Romania, Eugen Teodorovici. Parte della strategia esterna dell'Ue per la tassazione definita dal Consiglio, l'elenco intende contribuire agli sforzi in atto per prevenire l'elusione fiscale e promuovere la buona governance fiscale a livello mondiale. (Beb)