Business news: Dp World registra crescita dei profitti del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia dei servizi portuali di Dubai, Dp World, ha annunciato importanti risultati finanziari per l'anno concluso il 31 dicembre 2018. I profitti sono aumentati del 10,2 per cento anno su anno, raggiungendo quota 1,3 miliardi di dollari. I ricavi, invece, sono cresciuti del 19,8 per cento a 5,6 miliardi di dollari. "Anche se le prospettive a breve termine rimangono incerte con la guerra commerciale e gli ostacoli geopolitici, ci aspettiamo che il nostro portafoglio rimanga resiliente e veda un aumento dei contributi dalle nostre recenti acquisizioni e investimenti", ha detto l’amministratore delegato Sultan bin Sulayem. Nel 2018 Dp World ha acquisito la società indiana di logistica Continental Warehousing Corporation e la società di revisione marittima con sede a Dubai Drydocks World. Per quest'anno il Gruppo ha pianificato investimenti per 1,4 miliardi di dollari, principalmente in particolare negli Emirati, nella Repubblica democratica del Congo, in Ecuador, nel Somaliland e in Egitto. Le attività del gruppo in Medio Oriente, Europa e Africa hanno registrato una forte crescita. La società ha raccomandato di aumentare il dividendo del 5 per cento a 0,43 centesimi di dollaro per azione. (Res)