Business news: pagamenti online, accordo fra keniota Safaricom e cinese Ant Financial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Safaricom, principale operatore di rete mobile keniota, e Ant Financial, una consociata del gigante cinese del commercio online Alibaba, hanno stipulato un accordo sull'utilizzo del servizio di pagamento mobile M-Pesa per lo shopping online. Lo ha comunicato in una nota Safaricom, spiegando che la decisione si rivolge in particolare ai piccoli consumatori nel paese che si riforniscono di merci e altri materiali dai produttori in Cina. La partnership fra Cina e Kenya si estende anche al settore finanziario. Nei giorni scorsi, la Banca commerciale del Kenya (Kcb) ha infatti annunciato che prevede di aprire un ufficio di rappresentanza in Cina per ridurre i costi del commercio sino-africano. Lo ha detto Lawrence Kimathi, responsabile delle finanze del Gruppo Kcb all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" a Nairobi. (Cip)