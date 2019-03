Business news: Zambia, debito estero aumentato a 10,5 miliardi di dollari nel 2018

- Il debito estero dello Zambia ha raggiunto i 10,5 miliardi di dollari alla fine del 2018. Lo ha annunciato ai media locali il ministro delle Finanze, Margaret Mwanakatwe, precisando che la cifra è cresciuta rispetto al 2017, quando ammontava a 8,74 miliardi di dollari. L'aumento, ha spiegato Mwanakatwe, è dovuto all'aumento delle erogazioni dei prestiti precedentemente accordati nel quadro dei programmi di infrastrutture economiche destinati a sostenere le attività di diversificazione economica e trasformazione. A questo riguardo, il governo di Lusaka ha già versato fino a 759,9 milioni di dollari per il servizio del debito estero. Secondo il ministro, le prospettive economiche per il 2019 sembrano essere positive, supportate da una forte crescita, da un ambiente stabile e dalla costante attuazione di riforme giuridiche e strutturali. Secondo Mwanakatwe, i buoni risultati attesi in settori come l'estrazione, la produzione, il commercio all'ingrosso, il settore edile e quello della trasformazione agricola dovrebbero sostenere questa crescita. C'è infine ottimismo su una possibile fornitura stabile di energia, che per il governo di Lusaka dovrebbe anche dare slancio al miglioramento delle prestazioni economiche. (Res)