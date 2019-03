Business news: Angola, Eni annuncia nuova scoperta nell’offshore

- Eni ha annunciato una nuova e importante scoperta a olio con il prospetto esplorativo Agogo, nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell'offshore dell'Angola. La scoperta, si legge in una nota della compagnia energetica italiana, è stimata contenere tra i 450 e i 650 milioni di barili di olio in posto con ulteriore potenziale. Il pozzo esplorativo Agogo-1, localizzato a circa 180 chilometri dalla costa e a circa 20 chilometri a ovest dalla Fpso (Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico) N'Goma (West Hub), è stato perforato dalla nave Poseidon in una profondità d'acqua di 1.636 metri, raggiungendo una profondità totale di 4.450 metri. Agogo-1 Nfw ha incontrato una singola colonna mineralizzata a petrolio leggero (31 API°) di 203 metri di spessore e 120 metri di reservoir netto, al di sotto di diapiri salini in arenarie di età del Miocene inferiore con eccellenti proprietà petrofisiche. Nel pozzo è stata effettuata un'intensa campagna di acquisizione dati che ha indicato una capacità produttiva del pozzo superiore ai 20 mila barili di olio al giorno. (Com)