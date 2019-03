Business news: Cina, domande all'Ufficio europeo dei brevetti aumentate dell'8,8 per cento nel 2018

- Le richieste presentate da società cinesi all'Ufficio europeo dei brevetti (Epo) sono aumentate dell'8,8 per cento nel 2018: l'anno scorso sono state 9.401, il numero più elevato ricevuto finora. Lo ha rivelato il rapporto annuale dell'Epo. Le domande cinesi hanno registrato un aumento di oltre sei volte tra il 2008 e il 2018: la Cina è tra i cinque paesi più attivi in ​​termini di richieste all'Epo. Le domande si concentrano nei settori tecnologici: comunicazione digitale, tecnologia informatica, macchine elettriche, apparecchi, energia e telecomunicazioni. Nel 2018, il 20 per cento di tutte le domande di brevetto presentate all'Epo nel campo della comunicazione digitale è giunto dalla Cina, al secondo posto dietro gli Stati Uniti (26 per cento) e seguita dal Giappone (12 per cento). Con una crescita del 62 per cento, la biotecnologia è diventata il settore in più rapida espansione, seguito dalla chimica organica e dalla tecnologia medica, che hanno registrato entrambi una crescita del 32 per cento. (Cip)