Business news: Cina, città di Hunchun prevede costruzione porto internazionale entro il 2022

- Hunchun, una città di confine nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale, prevede di costruire un porto interno internazionale entro il 2022. Lo hanno riferito le autorità locali. "Il porto progettato fungerà da centro regionale per lo stoccaggio e la spedizione di merci e contenitori", ha spiegato Wu Xianzhe, vicesindaco di Hunchun. Il progetto sarà finanziato dal Ningbo Zhoushan Port Group nella provincia orientale cinese della Zhejiang con un investimento stimato fra i 500 milioni di yuan (circa 74,6 milioni di dollari) e 1 miliardo di yuan (148 milioni di dollari). Le autorità spiegano che la costruzione del porto interno fa parte degli sforzi per sviluppare il commercio e la logistica nel nord-est asiatico. Situato all'incrocio tra Cina, Russia e Repubblica Popolare Democratica di Corea (Rdpc), Hunchun è circondato da oltre 10 porti russi o della Corea del Nord in un raggio di 200 chilometri quadrati, a soli 71 km dal porto di Zarubino in Russia. (Cip)