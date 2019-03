Business news: Australia-Cina, tensioni commerciali incidono su commercio carni bovine australiane

- Le tensioni commerciali mettono a repentaglio la posizione dell'Australia nel mercato cinese delle carni bovine in quanto la Cina ha superato gli Stati Uniti per diventare il più grande importatore di carni bovine al mondo. Lo riferiscono alcuni media australiani. Simon Quelti, un commerciante e consulente di Wangaratta ha spiegato che nell'agosto dello scorso anno, la Cina ha superato ufficialmente gli Stati Uniti diventando il numero uno nel commercio internazionale di carni bovine. Quelti ha spiegato che mentre dieci anni fa la preoccupazione principale per i commercianti di carne erano gli Stati Uniti essi sono preoccupati per il mercato cinese. "Penso che l'industria australiana della carne e del bestiame sia influenzata dalla politica federale, e il rapporto dell'Australia con la Cina è ancora teso. Finché questa situazione non migliorerà, causerà problemi per il commercio della carne bovina e impedirà all'Australia di sfruttare appieno il suo potenziale nel mercato cinese", ha affermato. (Cip)