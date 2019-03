Business news: Cina-Regno Unito, ambasciatore a Londra, promuovere cooperazione finanziaria

- L'ambasciatore cinese nel Regno Unito, Liu Xiaoming, ha invitato Pechino e Londra a cogliere le opportunità per promuovere la cooperazione finanziaria. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" secondo cui Liu ha detto che negli ultimi anni la cooperazione finanziaria tra Cina e Regno Unito ha goduto di una forte crescita ed è diventata sempre più un "nuovo motore" per la partnership commerciale tra i due paesi. Liu ha anche sottolineato che la cooperazione finanziaria bilaterale ha trovato una "nuova piattaforma" nell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta). "Gli ultimi anni hanno visto risultati fruttuosi nella cooperazione finanziaria tra Cina e Regno Unito sulla Bri e il paese anglosassone è stato il primo a chiedere di aderire alla Banca Asiatica d'Investimento per le infrastrutture (Aiib) e la prima a contribuire al fondo speciale Aiib", ha detto Liu. (Cip)