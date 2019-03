Business news: Stati Uniti costruiranno 6 centrali nucleari in India

- Nuova Delhi e Washington promuoveranno la cooperazione nucleare civile costruendo sei centrali nucleari statunitensi in India. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa in una dichiarazione congiunta rilasciata mercoledì. "Si sono impegnati a rafforzare la sicurezza bilaterale e la cooperazione nucleare civile, compresa la creazione di sei centrali nucleari statunitensi in India", si legge nella dichiarazione rilasciata al termine del dialogo sulla sicurezza strategica Usa-India. Il nono round del dialogo sulla sicurezza strategica si è tenuto mercoledì a Washington, DC. La delegazione indiana era guidata dal segretario degli Esteri, Vijay Gokhale, mentre la squadra statunitense era guidata dal sottosegretario di Stato per il controllo degli armamenti, Andrea Thompson. "Le due parti si sono scambiate opinioni su una vasta gamma di sfide globali di sicurezza e non proliferazione e hanno riaffermato il loro impegno a collaborare per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro sistemi di consegna e negare l'accesso a tali armi da parte di terroristi e attori non statali", afferma la dichiarazione. (Was)