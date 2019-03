Business news: Energia, vicepresidente di ExxonMobil, Egitto mercato in rapida crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è uno dei mercati che stanno crescendo più rapidamente in Africa e nel Mediterraneo. Lo ha detto Steve Greenly, vice presidente di ExxonMobil responsabile delle attività upstream, in un incontro con il ministro del Petrolio del Cairo, Tarek el Molla, a Houston, in Texas, a margine della rassegna CeraWeek. “ExxonMobil cercherà di rafforzare la sua presenza in Egitto entrando con forza nelle attività upstream nel prossimo periodo ed è interessata alle gare per le esplorazioni di petrolio e gas nel Mediterraneo e nel Mar Rosso", ha affermato Greenly, secondo quanto si legge in un comunicato del ministero del Petrolio egiziano. (Cae)