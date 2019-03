Business news: Eni cede a Qatar Petroleum quota 30 per cento permesso Tarfaya Offshore Shallow in Marocco

- Eni e Qatar Petroleum hanno firmato un accordo per consentire a Qatar Petroleum di acquisire una quota del 30 per cento nel Permesso Tarfaya Offshore Shallow, composto da 12 blocchi esplorativi nell'offshore del Marocco. L'accordo è soggetto all'autorizzazione delle autorità marocchine. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. L'area di Tarfaya si trova nella parte meridionale dell'offshore del Marocco in acque con profondità fino a 1.000 metri e copre un'area totale di circa 23.900 chilometri quadrati. Eni, attraverso la sua controllata Eni Maroc, e Office National des Hydrocarbures et des Mines (Onhym) attualmente detengono rispettivamente una partecipazione del 75 per cento e del 25 per cento con Eni Operatore. Le parti stanno attualmente effettuando studi geologici e geofisici come parte del programma relativo alla prima fase esplorativa come stabilito dall'accordo dal "Tarfaya Petroleum Agreement". A seguito dell'accordo il consorzio sarà composto da Eni al 45 per cento, Qatar Petroleum al 30 per cento e Onhym al 25 per cento. Eni è presente in Marocco dal 2016 attraverso la sua controllata Eni Maroc. All'inizio di questa settimana, Eni e Qatar Petroleum hanno firmato un accordo che ha consentito a Qatar Petroleum di acquisire una partecipazione del 25,5 per cento nel Blocco A5-A, al largo del Mozambico. Eni e Qatar Petroleum sono anche partner in Oman e in Messico. (Com)