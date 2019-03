Business news: Uganda, approvata soluzione Saipem per progetto raffineria di Kabaale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo dell’Uganda, guidata dal ministro dell'Energia e dello Sviluppo minerario Irene Nafuna Muloni, ha incontrato i rappresentanti della Albertine Graben Refinery Consortium (Agrc) per il progetto della raffineria da 60 mila barili al giorno di Kabaale, nel distretto di Hoima. Il Consorzio, si legge in una nota di Saipem, è costituito da Yaatra Africa, Gruppo LionWorks e Baker Hughes General Electric (Bhge) ed è supportato da Saipem Spa per la fornitura dei servizi per l’esecuzione delle fasi Feed ed Epc del progetto. Nel corso dell’incontro, che si è tenuto presso la sede di Saipem a San Donato Milanese, il ministro Muloni ha approvato la proposta di soluzione tecnica elaborata da Saipem, prevista nel Project Framework Agreement (Pfa) siglato nell’aprile 2018 tra lo stesso governo ugandese, il consorzio Agrc e Saipem Spa. Il ministro si è congratulata con il Consorzio per il raggiungimento di questo importante traguardo nei tempi concordati. Agrc ha ringraziato i team tecnici e operativi del ministero dell'Energia e dello sviluppo minerario e dell'Uganda National Oil Company (Unoc) per il loro supporto durante questa fase cruciale. (Com)