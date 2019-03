Business news: elezioni Camera del popolo indiana, prevista spesa record di sette miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni della Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento federale, che si svolgeranno in sette fasi dall’11 aprile al 19 maggio, costeranno 500 miliardi di rupie, sette miliardi di dollari, un record. La stima, del Centre for Media Studies (Cms) di Nuova Delhi, supera la spesa delle elezioni presidenziali e del Congresso degli Stati Uniti del 2016, quantificata da OpenSecrets.org in 6,5 miliardi di dollari. Nel 2014 le elezioni indiane costarono cinque miliardi di dollari; per le prossime si prevede, quindi, un aumento del 40 per cento. La spesa corrisponderà a otto dollari per elettore, in un paese in cui il 60 per cento della popolazione vive con tre dollari al giorno. Aumenterà, in particolare, la spesa per i social media: da 2,5 miliardi a 50 miliardi di rupie (circa 715 milioni di dollari). (Inn)