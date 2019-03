Business news: Corea del Sud, in calo i permessi di costruzione per regolamentazione più restrittiva

- I permessi di costruzione in Corea del Sud hanno subito un calo dallo scorso anno a seguito della nuova regolamentazione che aveva l'obiettivo di calmierare i prezzi delle abitazioni. Il dato è emerso da un rapporto governativo. L'area in cui è consentito costruire è pari a 162 milioni di metri quadri nel 2018, in calo del 6,2 per cento rispetto all'anno precedente, come spiegato dal ministero del Territorio, delle infrastrutture e dei trasporti. I permessi di costruzione a Seul sono scesi del 10,7 per cento, con una diminuzione in campagna del 2,3 per cento. L'area già edificata, invece, ha avuto un aumento dell'8,5 per cento nel 2018, con una estensione di 153 milioni di metri quadri a causa del numero elevato di appartamenti costruiti a partire da due o tre anni fa. (Git)