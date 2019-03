Business news: India, inflazione al dettaglio al 2,57 per cento a febbraio

- L’inflazione al dettaglio in India è salita al 2,57 per cento a febbraio, dopo l’1,97 per cento di gennaio, raggiungendo il livello più alto da quattro mesi. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Cso). L’aumento è dovuto soprattutto al rincaro dei generi alimentari. L’indice dei prezzi al consumo, tuttavia, è sceso su base annua: era al 4,44 per cento nel febbraio 2018. (Inn)