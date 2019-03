Business news: Filippine, Rcbc fa causa a Banca centrale Bangladesh e chiede 1,9 milioni di dollari

- L’istituto di credito filippino Rizal Commercial Banking Corp (Rcbc) ha accusato di diffamazione la Banca centrale del Bangladesh, in merito a un caso relativo a una maxi truffa informatica. Nel febbraio del 2016, i criminali, ancora sconosciuti, hanno utilizzato il sistema di pagamento Swift in commesse fraudolente per appropriarsi in maniera indebita di 81 milioni di dollari dalla Banca centrale del Bangladesh depositati presso la Federal Reserve Bank di New York. Il denaro è stato inviato a conti aperti presso Rcbc di Manila e poi svanito nell'industria dei casinò nelle Filippine. Rcbc sostiene che la sua reputazione sia stata oggetto di un attacco "vizioso e pubblico" da parte della Banca centrale del Bangladesh e chiede un risarcimento danni pari a 1,9 milioni di dollari. (Fim)