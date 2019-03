Business news: Nissan potrebbe affidare direzione cda all’ex presidente di Toray

- Il costruttore di automobili giapponese Nissan Motor sta valutando di affidare la direzione del consiglio di amministrazione aziendale all’ex presidente del colosso dei materiali giapponese Toray Industries, Sadayuki Sakakibara; la carica di presidente di Nissan rimarrà invece vacante, in attesa di completare il processo di riforma della governance e di ridefinire i rapporti di forza all’interno dell’alleanza con Renault. Lo riferisce il quotidiano economico “Nikkei”, secondo cui Nissan guarda con interesse alle competenze manageriali di Sakikabara, che alle spalle ha anche un mandato come presidente della Federazione giapponese delle imprese (Keidanren). Il piano di Nissan, sarebbe di insediare Sakakibara come direttore esterno in occasione della prossima assemblea degli azionisti, in programma nel mese di giugno. (Git)