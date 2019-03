Business news: Usa interessati a partnership per gasdotto East-Me

- Il portavoce del governo cipriota, Prodromos Prodromou, ha annunciato l'interesse da parte degli Stati Uniti per la cooperazione trilaterale tra Cipro, Grecia e Israele, per garantire la sicurezza regionale, nell'ambito della realizzazione del gasdotto East-Med. I tre paesi costituiscono una garanzia di stabilità e sicurezza nella regione, motivo per cui le autorità di Washington sembrano essere intenzionate a far parte dell'accordo per la costruzione dell’infrastruttura energetica. Il 20 marzo, infatti, i leader di Cipro e Grecia e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo si incontreranno in Israele per far avanzare il progetto del gasdotto East-Med che dovrebbe trasportare il gas dai giacimenti israeliani e ciprioti in Europa. "Avremo così un incontro a quattro fra Cipro, Grecia, Israele e Stati Uniti, ed è importante che gli statunitensi vogliano farne parte: ciò non riflette soltanto la convergenza di interessi per il nostro settore marittimo per quanto riguarda le questioni energetiche, ma dimostra anche l'affidabilità della dinamica di sicurezza e lo stabile sviluppo del nostro paese", ha concluso Prodromou. A dicembre del 2017, Israele, Italia, Grecia e Cipro hanno firmato un memorandum d'intesa per la costruzione del gasdotto East-Med. Se costruito, il gasdotto sottomarino East-Med sarà il più esteso e più profondo al mondo: lungo 2.200 chilometri e profondo 3 chilometri. Il costo previsto dell’infrastruttura è di circa 6-7 miliardi di dollari. (Res)