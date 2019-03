Business news: egiziana Ganope apre prima gara per attività esplorative nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia egiziana Ganope aprirà la sua prima procedura di aggiudicazione per attività esplorative di idrocarburi nella Zona economica esclusiva dell’Egitto nel Mar Rosso. L’annuncio è stato pubblicato dalla società, che ha fissato il primo agosto prossimo come data ultima per ricevere offerte. La gara include dieci aree esplorative nel Mar Rosso. Il 13 febbraio scorso un collaboratore di Ganope ha precisato ad “Agenzia Nova” che cinque delle aree incluse si trovano in acque profonde. (Cae)