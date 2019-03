Business news: Israele, raddoppio start-up intelligence artificiale dal 2014 al 2018

- Le start-up israeliane che si occupano di intelligence artificiale sono passate da 512 a 1.150 dal 2014 al 2018. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato da Start-up Nation Central, citato dal quotidiano “Jerusalem Post”. “L’ecosistema dell’innovazione di Israele è nel pieno di un periodo di forte crescita”, ha affermato Eugene Kandel, amministratore delegato di Start-up Nation Central. Tra queste start-up figurano le aziende che sviluppano tecnologie di base e quelle che utilizzano l'intelligenza artificiale nello sviluppo di prodotti e servizi in settori quali l'assistenza sanitaria, la sicurezza informatica e la guida autonoma. L'anno scorso, le società collegate all'intelligenza artificiale costituivano il 16 per cento di tutte le società attive israeliane e beneficiavano del 32 per cento di tutti i finanziamenti e del 37 per cento di tutti i capitali raccolti. Le aziende hanno raccolto un totale di circa 2,25 miliardi di dollari, un anno da record, pari a oltre un miliardo di dollari in più rispetto al capitale raccolto nel 2017. Nel 2018 l’acquisizione di una piattaforma di marketing di Tel Aviv da parte di Salesforce è diventata la più costosa nell’ambito dell’intelligenza artificiale, pari a 850 milioni di dollari. Nel corso del 2018, le altre acquisizioni più costose sono quella di Nutrino (comprata per circa 100 milioni di dollari da Medtronic) e di BriefCam, acquisita per 90 milioni di dollari da Canon. (Res)