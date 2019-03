Business news, Israele: Netafim realizzerà progetti idrici per 100 milioni di euro in India

- L’azienda israeliana del settore dell’irrigazione Netafim si è aggiudicata contratti del valore di 100 milioni di dollari (circa 88 milioni di euro) per fornire servizi in 100 comunità dell’India. Secondo quanto riferisce il sito d’informazione economica “Globes”, Netafim realizzerà quattro progetti di irrigazione negli Stati indiani di Karnataka e Andhra Pradeshin. L’infrastruttura sarà destinata a circa 60 mila agricoltori residenti in 100 villaggi, su un’area di circa 137 mila acri. “L’India è un mercato strategico per Netafim, la cui missione è aiutare il mondo a coltivare un numero maggiore di raccolti con meno risorse”, ha affermato il presidente e amministratore di Netafim, Ran Maidan. (Res)