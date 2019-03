Grecia-Venezuela: ministro Esteri venezuelano Arreaza domani in visita ad Atene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, sarà in visita domani in Grecia, nell’ambito di un tour europeo che oggi lo ha visto in Serbia. È quanto riferisce la stampa di Atene. La visita di Arreaza giunge dopo che nelle scorse settimane le autorità greche hanno confermato la notizia secondo cui a fine febbraio un aereo con a bordo il ministro degli Esteri venezuelano, proveniente da Abu Dhabi, era atterrato inaspettatamente all'aeroporto internazionale di Atene, ufficialmente per un rifornimento di carburante. La notizia è stata rivelata dall’emittente “Skai Tv”, secondo cui l’informazione avrebbe dovuto rimanere segreta. In seguito alla notizia, il partito di opposizione greco Nuova Democrazia (Nd) ha chiesto chiarimenti al governo, soprattutto dopo che le opposizioni venezuelane ha accusato il presidente Nicolas Maduro di aver utilizzato il volo per trasferire fuori dal paese denaro, oro e parenti di alti funzionari. (Gra)