Terrorismo: Salvini, fenomeno più attenzionato è estremismo islamico

- Il vicepremier e titolare del Viminale, Matteo Salvini, in conferenza stampa, nella Prefettura di Potenza,ha affermato che "i servizi di pubblica sicurezza mi dicono che il fenomeno più attenzionato è quello dell'estremismo e dell'integralismo islamico. Da ministro dell'Interno", ha proseguito, "ci sono elementi, che abbiamo a disposizione, che non ci danno allarmi - fortunatamente - per estremismi di destra e sinistra: sono fenomeni controllati, marginali". Questa mattina, Salvini ha partecipato alla riunione straordinaria, a Roma, del Comitato di analisi strategica antiterrorismo, convocata dopo gli attacchi di ieri, in Nuova Zelanda, contro due moschee. (Rin)