Business news: presidente cinese Xi, governo sostiene sviluppo imprese private

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha riaffermato l'impegno della Cina a sostenere lo sviluppo delle imprese private. Lo riferisce la stampa cinese, che cita le parole del presidente durante una riunione con i deputati dell'Assemblea nazionale del popolo della provincia del Fujian. "Il governo dovrebbe attuare misure e politiche di sostegno, costruire un ambiente equo, trasparente e legale e creare una buona atmosfera per lo sviluppo di società private", ha detto Xi. Il presidente ha aggiunto che il governo dovrebbe fornire condizioni sane per le piccole e medie imprese e per la promozione dell’imprenditoria giovanile. (Cip)