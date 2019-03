Business news: Thailandia, banca Exim offre mutui vantaggiosi a Cambogia Laos Myanmar e Vietnam

- La Banca Export-Import della Thailandia (Exim) ha attivato nuovi prestiti per gli imprenditori di Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam che acquistano prodotti da aziende thailandesi, con l'obiettivo di incrementare le esportazioni nella subregione. Secondo la proposta, gli interessati potranno accedere a mutui fino a 4 milioni di dollari e a ogni mutuario è permesso accedere alla linea di credito per un massimo dell'85 per cento del valore acquisito. Il presidente della banca thailandese Pisit Serewiwattan ha affermato che "Cambogia, Laos, Myanmar e Vietnam sono una destinazione importante per il commercio e gli investimenti degli imprenditori thailandesi". (Fim)