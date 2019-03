Business news: Nepal, oltre 124 mila turisti a febbraio

- Il Nepal ha accolto 124.421 turisti a febbraio, 97.694 giunti in aereo e 26.727 via terra. Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso l’afflusso è aumentato del 39 per cento, stando ai dati riferiti dal Consiglio del turismo del Nepal. I primi cinque paesi di provenienza sono stati la Cina (16.205, più 5,3 per cento), lo Sri Lanka (14.831), l’India (14.571, più 51,95 per cento), la Thailandia (14.322, più 109 per cento) e gli Stati Uniti (7.133, più cinque per cento). Anche i visitatori giapponesi e i sudcoreani sono aumentati significativamente: 20 e 47,2 per cento rispettivamente. Gli arrivi dall’area Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (comprendente oltre il Nepal l’Afghanistan, il Bangladesh, il Bhutan, l’India, le Maldive, il Pakistan e lo Sri Lanka) hanno registrato una crescita dell’85 per cento, per un totale di 31.831. Quelli dall’Europa hanno raggiunto 17.789, con un incremento dell’11,6 per cento: tra i paesi di partenza europei prevalgono il Regno Unito (5.268), la Germania (3.340) e la Francia (1.978), con aumenti rispettivi dell’8,7, del 27,9 e del 7,6 per cento. Infine, dall’Australia sono partiti 2.978 turisti, il 17,4 per cento in più di un anno fa. (Inn)