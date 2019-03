Business news: Filippine, importazioni dalla Cina aumentate del 24,5 per cento a gennaio

- La Cina è stato il principale fornitore di importazioni delle Filippine a gennaio, con una quota del 22,2 per cento del totale. Lo ha riferito l'Autorità statistica filippina (Psa). "Le fatture sulle importazioni in Cina hanno registrato un aumento del 24,5 per cento per un importo di 2,01 miliardi di dollari contro 1,61 miliardi di dollari nel gennaio 2018", ha precisato l'Autorità. La Corea del Sud si è posizionata al secondo posto con un valore delle importazioni filippine di 789,56 milioni di dollari, pari all'8,7 per cento; le importazioni da questo paese, tuttavia, sono diminuite del 12,3 per cento rispetto agli 899,99 milioni di dollari del gennaio 2018. Il Giappone è al terzo posto, con una quota dell'8,7 per cento e un valore di importazione di 789,00 milioni di dollari. (Fim)