Business news: ministero Esteri cinese, Stati Uniti non devono interferire fra Germania e Huawei

- Gli Stati Uniti non dovrebbero sentirsi sconvolti da un numero sempre maggiore di paesi che mostrano un atteggiamento equo nei confronti dell'impegno delle imprese cinesi nella costruzione del 5G, e dovrebbero ammettere che ogni paese salvaguarda i propri interessi legittimi e può fare scelte politiche in modo indipendente. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang che ha fatto le osservazioni in seguito a rapporti secondo cui gli Stati Uniti avevano avvertito la Germania in merito alla scelta di Huawei per costruire le loro reti di comunicazione 5G. Secondo quanto riferito dal "Global Times" che cita un funzionario americano a conoscenza della questione, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Germania, Richard Grenell, la scorsa settimana ha inviato una lettera al governo tedesco minacciando di limitare l'accesso ai servizi segreti degli Stati Uniti se Berlino decidesse di emettere contratti per Huawei. Secondo la "CNN", la lettera è arrivata dopo che la Germania ha annunciato la scorsa settimana che non vieterebbe a nessuna compagnia di fare offerte sui contratti 5G. (Cip)