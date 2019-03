Business news: Corea del Sud, a febbraio nuovo aumento del tasso di disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione della Corea del Sud è aumentato al 4,7 per cento nel mese di febbraio, nonostante una lieve accelerazione delle assunzioni. Lo attestano i dati pubblicati dall’ente nazionale di statistica di quel paese, che inviano un nuovo segnale di rallentamento della quarta economia asiatica. Il tasso di disoccupazione è il più alto registrato a febbraio dal 2017, quando era aumentato al 4,9 per cento. Il mese scorso l’economia sudcoreana ha creato 263 mila posti di lavoro in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il dato migliore da gennaio 2018. Il settore manifatturiero ha perso però 151 mila posti di lavoro su base annua, mentre il settore della grande distribuzione e delle vendite al dettaglio ha scontato un calo di 60 mila occupati. Hanno compensato questi cali il settore dell’assistenza sanitaria e del welfare, che hanno goduto di una massiccia iniezione di fondi pubblici (più 237 mila posti di lavoro) e quello dell’informazione e delle comunicazioni (più 72 mila). A febbraio la Corea del Sud ha registrato un lieve calo della disoccupazione giovanile: meno 0,3 punti percentuali, al 9,5 per cento. (Git)