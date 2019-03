Business news: industria siderurgica cinese crea anello in acciaio più grande al mondo per reattore nucleare

- Un'industria siderurgica cinese ha lanciato il pezzo di acciaio inossidabile a forma di anello senza saldatura più grande al mondo, sviluppato come elemento chiave di una centrale nucleare. Lo riferisce la stampa cinese che spiega che il pezzo, prodotto dalla Shandong Iraeta Heavy Industry con sede nella provincia orientale cinese della Shandong, pesa 150 tonnellate, ha un diametro di 15,6 metri e batte tutti i record mondiali del suo genere. Il prodotto è stato sviluppato dall'Istituto di ricerca sul metallo sotto l'Accademia cinese delle scienze e ordinato dalla China National Nuclear Corporation. Si prevede che svolgerà la funzione di supporto in un reattore nucleare per resistere a pressioni fino a 7 mila tonnellate. In precedenza, la gigantesca struttura in acciaio veniva forgiata da un gruppo di saldatura segmentato; tuttavia, i punti di saldatura sono vulnerabili alle alte pressioni, il che pone problemi di sicurezza nella produzione di energia nucleare. Questo tipo di componenti in acciaio senza saldatura sono molto richiesti nell'industria idroelettrica, eolica e nucleare. (Cip)