Business news: Cina, entrate turistiche Shanghai pari a 76 miliardi di dollari nel 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale delle entrate turistiche di Shanghai nel 2018 è stato di 509.232 miliardi di yuan (circa 76 miliardi di dollari), un aumento su base annua del 13,54 per cento. È quanto emerso dai dati della Conferenza sul turismo secondo cui, nel 2019, Shanghai promuoverà ulteriormente le riforme strutturali dal lato dell'offerta per fornire ai turisti cinesi e stranieri un'esperienza più ricca per turismo e tempo libero. I dati mostrano che nel 2018, Shanghai ha ricevuto 340 milioni di turisti domestici, realizzando un reddito da turismo nazionale di 447.715 miliardi di yuan (circa 67 miliardi di dollari). Nel 2018, il valore aggiunto del turismo di Shanghai è stato di 207.864 miliardi di yuan (oltre 30 miliardi di dollari), pari al 6,4 per cento del Pil della città. Il turismo è diventato una delle industrie pilastro dell'economia di Shanghai. (Cip)