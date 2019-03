Ue-Mercosur: colloqui per trattato libero commercio riprenderanno a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati per arrivare a un accordo di libero commercio tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur) riprenderanno a maggio. Lo riferisce il ministero degli Esteri argentino al in una breve nota di riassunto degli incontri tenuti in settimana a Buenos Aires. Nel corso dei colloqui, svolti nella capitale argentina dall'11 al 15 marzo "a livello di capi negoziatori", "si sono registrate discussioni costruttive e progressi", prova "dell'impegno delle parti" a voler raggiungere un accordo, riferisce la nota. Ai lavori hanno partecipato anche "rappresentanti del settore privati di entrambi i blocchi con rappresentanti della società civile e con parlamentari argentini". L'Unione europea e il blocco sudamericano - che comprende Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay - hanno formalmente stabilito di voler aprire i negoziati con un accordo quadro del 1995, ma i primi colloqui tecnici si sono tenuti Buenos Aires nell'aprile del 2000. Dopo un prolungato stallo, i colloqui hanno ripreso slancio solo negli ultimi due anni. Delegazioni di Ue e Mercosur si sono ritrovate in diversi appuntamenti, ma senza arrivare a una intesa definitiva. Le trattative hanno sin qui portato a chiudere dieci dei 14 capitoli generali su cui è costruito il testo. (Abu)