Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 17 marzo, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nubi in generale aumento, specie su Valpadana e Liguria. Su quest'ultima possibili deboli piogge fin dal mattino, con temporanea intensificazione tra pomeriggio e sera ma limitatamente ai settori centro-orientali; asciutto sull'imperiese. Qualche debole precipitazione in arrivo anche su Alpi ed Est Piemonte, mentre altrove fenomeni davvero poco probabili. Miglioramento notturno da Ovest a Est con ampie schiarite. Neve in alta quota sull'alto Piemonte, intorno ai 1700-1900m. Mar ligure mosso. (Rpi)