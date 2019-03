Business news: Nuova via della seta, commercio con paesi coinvolti cresce più di quello globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei cinque anni trascorsi dal lancio dell'iniziativa cinese Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), il tasso di crescita del commercio estero tra la Cina e i paesi collegati è stato superiore al tasso di crescita globale del commercio estero nello stesso periodo. Lo riferisce il quotidiano cinese "China Daily", aggiungendo che la dogana, parte importante della catena logistica del commercio internazionale, ha rafforzato la supervisione e ottimizzato i servizi di assistenza per garantire un flusso regolare nella logistica. Secondo quanto riferito dal quotidiano, quest'anno, l'amministrazione doganale migliorerà ulteriormente il livello di interconnessione. Le dogane nazionali accelereranno inoltre il riconoscimento reciproco e la cooperazione degli operatori certificati (Aeo) e il networking internazionale dei certificati elettronici. La Zhanjiang Customs, ad esempio, servirà il porto di Zhanjiang, una città della Cina meridionale, nella provincia di Guangdong, per rafforzare il ruolo dello scalo principale nel sud-ovest e creare un centro logistico che colleghi la Nuova via della seta. In generale, le dogane hanno sottolineato l'importanza della costruzione di porti nelle aree sud-occidentali come Guizhou e di un canale logistico di importazione e esportazione su larga scala che colleghi il resto del mondo ai paesi Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico). (Cip)