Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il vicesindaco di Roma con delega alla crescita culturale, Luca Bergamo, interviene al dibattito 'Le Biblioteche come centri culturali' nell'ambito dell'iniziativa 'Libri Come'.Auditorium Parco della Musica, viale De Coubertin 30 (ore 11)VARIE- Inaugurazione nuovo mercato di Campagna Amica a Frosinone. L'evento avrà luogo in occasione della manifestazione 'Animali in fiera'.Frosinone, via Casamari 381 (ore 8)- Seconda gara del trofeo di ginnastica artistica "Gym Us Acli" per le categorie giovani e ragazze del settore femminile. L'evento è organizzato dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma e Provincia.Palatorrino, via Fiume Giallo 47 (ore 9.30)- Assemblea nazionale del Partito democratico.Ergife Palace Hotel, via Aurelia 619 (ore 10.30) (Rer)