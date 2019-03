Business news: visita presidente cinese Xi a Roma, ecco gli accordi che si dovrebbero firmare

- La visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, prevista dal 21 al 24 marzo, dovrebbe portare alla firma del protocollo d’intesa per l’adesione dell’Italia al progetto Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e di almeno altri 22 accordi, la maggior parte dei quali generici, con alcuni più delicati come quello tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e l'Agenzia spaziale cinese sulla cooperazione per lo sviluppo di satelliti, in particolare il China Seismo-Electromagnetic Satellite 2, e per progetti pilota in ambito di cooperazione internazionale (in particolare in Africa). Secondo quanto appreso da fonti di “Agenzia Nova”, tra gli accordi pronti per essere firmati dai due paesi, solo due però promettono di rafforzare concretamente le esportazioni italiane: uno riguardante gli agrumi e uno il seme bovino. Figurano poi accordi sull'e-commerce tra il ministero dello Sviluppo economico e l'omologo dicastero cinese; tra la compagnia China Communication Construction Co. Ltd (CCCC) e TMT Italia per il progetto di ampliamento del terminal container n. 7 del molo Jetty del Porto di Trieste; tra China Communication Construction Co. Ltd (CCCC) e Città di Genova per la costituzione di un fondo investimento congiunto; tra la Bank of China e la Cassa depositi e prestiti per l'emissione da parte italiana di "Panda bonds" (in yuan); tra Zte e Wind per un progetto di costruzione della rete 5G; tra la compagnia cinese Camc China Engineering e il Gruppo Danieli per realizzazione di un'acciaieria in Azerbaigian; tra l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e il gruppo Alibaba sulla piattaforma di commercio elettronico della rete Ali-Express, per l'apertura di una stazione nazionale italiana. (Rin)