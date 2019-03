Business news: Filippine, deficit commerciale in aumento a gennaio, si attesta a 3,76 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit commerciale delle Filippine è ulteriormente aumentato nel mese di gennaio, mentre si registra un calo dell’export rispetto alle importazioni. Lo ha comunicato l'istituto statistico delle Filippine presentando alcuni dati. Nel dettaglio, le esportazioni delle Filippine a gennaio hanno totalizzato 5,28 miliardi di dollari, a dispetto di 9,03 miliardi di importazioni. Si tratta di un deficit molto più alto, 3,76 miliardi, rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2018, quando era pari a 3,16 miliardi. Le esportazioni sono calate dell'1,7 per cento anno su anno, mentre le importazioni hanno registrato un +5,8 per cento. Secondo l'economista di Ing Bank, Nicholas Mapa, nel 2019 le importazioni continueranno a crescere. "Dalle importazioni di petrolio bisogna aspettarsi una contrazione a causa un calo del prezzo di quest'anno, mentre le importazioni di beni capitali e materie prime sono, molto probabilmente, al loro punto più alto". In merito alle esportazioni, invece, ha aggiunto Mapa, "rimarranno fortemente dipendenti dall'elettronica. Data la guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina, il settore dovrà aumentare la produttività innalzando gli standard". (Fim)