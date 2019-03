Business news: Giappone, ordinativi macchinari in calo del 5,4 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordinativi core di macchinari industriali da parte delle aziende giapponese sono calati a gennaio per il terzo mese consecutivo. Lo ha annunciato il governo giapponese, segnalando un progressivo calo della propensione delle aziende alla spesa in considerazione del rallentamento economico della Cina, primo destinatario delle esportazioni del Giappone. Gli ordini core, che escludono quelli di navi e quelli operati dalle utility energetiche, a causa della loro intrinseca volatilità, hanno segnato un calo del 5,4 per cento rispetto al mese di dicembre, attestandosi a 7,4 miliardi di dollari complessivi: il dato è il peggiore registrato in Giappone da settembre dello scorso anno. Gli ordini sono ritenuti un indicatore chiave della spesa in conto capitale, che negli ultimi anni è stata uno dei principali traini dell’economia giapponese. (Git)