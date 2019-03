Business news: Cina, governo lancia nuove politiche nell’Area della Grande baia

- Il governo centrale cinese ha lanciato nuove iniziative politiche nell’Area della Grande baia di Canton, Hong Kong e Macao, tese a fornire maggiori agevolazioni ai residenti di Hong Kong e Macao affinché lavorino e vivano sulla terraferma. Lo riferisce il quotidiano "China Daily", secondo cui le iniziative politiche riguardano soprattutto facilitazioni per persone, ma anche per merci, scambi e trasporti. Sulla base delle nuove direttive, i talenti altamente qualificati da Hong Kong, Macao e da oltreoceano beneficeranno di incentivi fiscali. I governi locali forniranno sussidi per i differenziali di imposta sul reddito personale per i talenti altamente qualificati provenienti dall'estero, da Hong Kong e da Macao. (Cip)